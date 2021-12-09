طبيب الغلابة الجديد في مصر: وهبت حياتي لمساعدة الناس

المصدر: البيان

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يذكر الجميع الطبيب المصري الراحل دكتور محمد مشالي الذي ذاع صيته نتيجة مساعدته لمرضاه وتخفيض قيمة الكشف إلى عشرة جنيهات بل وتحمل نفقات الأدوية والكشف عن غير القادرين.

وفي الآونة الأخيرة سار الدكتور خالد مصطفي، أخصائي الأنف والأذن بمحافظة البحيرة، على درب الراحل دكتور مشالي، فقد وهب وقته وعلمه لمساندة المحتاج رافعا شعار «التجارة مع الله أفضل المكاسب» حيث تمتلئ عيادته بالمرضى ليل نهار عقب أن ذاع صيته أرجاء مركز شبراخيت، وفقا لصحيفة الوطن.

ويقول الدكتور خالد مصطفى، أخصائي الأنف والأذن، أنه لاحظ زيادة تردد أهالي مركز شبراخيت على المستشفيات الحكومية لاسيما في مجال تخصصه، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في خفض أسعار الكشف.

وتابع أخصائي الأنف والأذن، أنه قرر عام 2019 خفض أسعار الكشف من 40 جنيها إلى 10 جنيهات، مشيرا إلى أن الوضع اختلف كثيرا، حيث زاد إقبال المرضى عليه الأمر الذي لم يكن يتوقعه.

وأشار «طبيب الغلابة» في البحيرة إلى أن الرزق بيد الله فلم يتغير دخله اليومي بعد خفض أسعار الكشف معللا ذلك بفوزه في تجارته مع الله، مضيفا أنه يتلقى العديد من الاتصالات تحمل تساؤلات حول أسعار الكشف.

وأوضح «مصطفى» أن مبادرة خفض أسعار الكشف لاقت استحسان المواطنين بمركز شبراخيت والمراكز الأخرى، حيث يتردد عليه الأهالي من كافة أرجاء محافظة البحيرة، مناشدا الأطباء بضرورة مراعاة الظروف المادية للمرضى.

وأضاف، أنه يسعى لفتح مركز طبي متكامل بأسعار كشف 10 جنيهات مستعينا في ذلك ببناته يارا، ياسمين، ألاء كونهن أطباء، مشيرا إلى أن الجانب الإنساني يفوق الجانب المادي لدى الأطباء، حيث يوضح أن دورهم يتبلور في علاج المرضى دون النظر إلى المال.