طالب أردني يحصل على دعم بقيمة مليون دولار

المصدر: البيان

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استطاع الطالب الأردني يحيى المجالي والمبتعث من جامعة مؤتة لدراسة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية في جامعة أوهايو الأمريكية الحصول على دعم بقيمة مليون دولار لدعم فكرة مشروعه الذي اقترحه لوزارة الطاقة الأمريكية.

ويقوم مشروع المهندس يحيى على استخدام مخلفات تعدين الكربون في صناعة ألياف يمكن طباعتها عن طريق طابعات ثلاثية الأبعاد.

ويسعى المجالي إلى تسجيل براءة اختراعه لاستخدام هذه المواد في تطبيقات عديدة تشمل مواد البناء والمواد المستخدمة في قوالب التصنيع.