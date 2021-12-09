مصر.. قرار جديد بشأن الدراسة في الاسكندرية

المصدر: البيان

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على انتظام الدراسة اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة،وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين، وفقا لصحيفة اليوم السابع.



وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها اليوم الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين القادم 13 ديسمبر 2021. ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.