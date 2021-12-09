مصر.. ظهور أسماك قرش في مياه البحر الأحمر والسلطات توضح

المصدر: البيان

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كشف حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة في مصر حقيقة ظهور قرش مخيف جنوب البحر الأحمر، مبينا أن هذا النوع من القرش ليس عدوانيا ولا يمثل أي خطورة على الإنسان.

وشدد على أنه "لا يوجد ما يدعو للخوف أو القلق من ظهوره خاصة أنه دائم التواجد والظهور بين الغواصين والسياح بمياه مدينة مرسى علم ورصده من قبل بعض الغواصين ليس بالأمر الجديد خاصة في هذا التوقيت من العام بصورة متكررة إلى جانب ظهوره المتكرر في معظم شهور السنة".

وأوضح الطيب أن أغلب السياح يعشقون الغوص مع القروش بمياه البحر الأحمر وأنه يمثل عامل جذب سياحي كبير لرياضة الغوص وأنه يجب الحفاظ على هذه الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وقال الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس إن "لأسماك القرش أهمية اقتصادية تتمثل في كونها أحد أهم عوامل الجذب السياحي لسياحة الغوص حيث تصل قيمة سمكة القرش الحية إلى أكثر من 200 ألف دولار سنويا، كعائد لسياحة الغوص"، مشيرا إلى أهميتها البيئية في الحفاظ على التوازن البيئي الطبيعي.