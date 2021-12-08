واقعة مؤلمة .. أب يدهس أطفاله بالخطأ في الكويت

المصدر: البيان

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دهس مواطن كويتي أطفاله الثلاثة بالخطأ فجر اليوم، في بر كبد، في واقعة مؤلمة.

وكشف مصدر أمني، في تصريحات نقلتها صحيفة القبس، أن المواطن كان يرجع بالسيارة للخلف، ولم يتمكن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون، فدهسهم عن طريق الخطأ، فلقيت طفلة عمرها أربع سنوات مصرعها في الحال، فيما أصيب طفلان آخران، لم يتجاوزا السابعة بإصابات بالغة نقلا على إثرها إلى المستشفى، وأدخلا غرفة العناية المركزة.

وأضاف المصدر، أن رجال الأمن فتحوا تحقيقاً في الواقعة، وتحفظوا على الأب، ولا تزال التحقيقات جارية.