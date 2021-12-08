صدق أو لا تصدق.. أغنى رجل في العالم بلا منزل

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضحى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بلا منزل، موفياً بوعده الذي قطعه العام الماضي بألا يعود مالكاً لأي منزل، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وباع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الأميركية، قصره الذي يملكه قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، مقابل 30 مليون دولار، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وهذا الثمن أقل بـ 7 ملايين من الثمن الذي عرضه الملياردير الأميركي في يونيو الماضي، إذ عرض حينها القصر لقاء 37.5 مليون دولار.

لكنه ربح في صفقة البيع 7 ملايين دولار، إذ كان قد اشترى القصر بنحو 23 مليون دولار قبل 4 سنوات.

وكان ماسك أعلن في وقت سابق أن هذا العقار، الذي تبلغ مساحته نحو 47 فداناً، هو آخر منزل له في كاليفورنيا بعد بيع كل ممتلكاته في الولاية.

وهذا لا يعني أن المليادير الأميركي سيعيش في الشارع، لكنه لا يملك منازل رسمية مسجلة في الوثائق الحكومية.