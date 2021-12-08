بمكالمة واحدة مدير يفصل 900 موظف

المصدر: البيان

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في خطوة مفاجئة، قرر مدير إحدى شركات الرهن العقاري الأمريكية فصل 900 موظف عبر مكالمة جماعية عبر تطبيق "زووم".

حيث قرر فيشال غارغ، رئيس شركة Better.com، الاستغناء عن خدمات 15% من العاملين في شركته. وقوبل قراره بانتقادات شديدة؛ نظرا لأن القرار يشمل 900 موظف.

وأقالهم غارغ في مكالمة جماعية عبر «زووم» قال فيها: «آتي إليكم بأخبار ليست جيدة. السوق تغيرت الآن، ويجب أن نتماشى معها، إذا كنت تجري هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها. سيتم إنهاء عملك هنا على الفور».

وذكرت مجلة فوربس أنه اتهم الموظفين بـ«السرقة» من زملائهم وعملائهم؛ لأن «إنتاجيتهم ضعيفة وكانوا يعملون فقط ساعتين يوميا».