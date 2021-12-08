سمكة قرش تهاجم شخصين في أستراليا

المصدر: (فيكتوريا ـ د ب أ)

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ذكرت وسائل إعلام أسترالية، أمس، أنه تم نقل مراهقين اثنين إلى مستشفى في أعقاب هجوم يشتبه في أنه لسمكة قرش على ساحل فيكتوريا في جنوب شرقي البلاد.

وجاء في تحذير طوارئ أنه تم الإبلاغ عن «حادث لقرش» في بلدة أوشن جروف الساحلية في شبه جزيرة بيلارينا، بولاية فيكتوريا. وقالت كريستين أهيرن من برنامج «توداي» في تغريدة على تويتر أمس، إن المراهقين، وهما صبي وفتاة، في «حالة مستقرة» بمستشفى جيلونج جنوب غربي ملبورن بعد إنقاذهما من المارة الأبطال. وأغلقت السلطات الشاطئ حتى إشعار آخر.