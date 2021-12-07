الكويت تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه وكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق فيصل النواف، قطاع المرور بـ"فلترة" رخص القيادة الممنوحة للوافدين، من أجل الوقوف على انطباق شرطي الراتب والمؤهل المهني، بحسب صحيفة "الأنباء".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه "بموجب التعليمات الجديدة سوف يتم التدقيق على الحاصلين على رخص سوق وفي حال انتفاء شرط الراتب تسحب الرخصة".

وأوضح المصدر أنه "على سبيل المثال هناك محاسبون وسائقون حصلوا على رخص سوق باعتبار أن المحاسب يعمل براتب 600 دينار (حوالى 1900 دولار أمريكي) ومؤهل جامعي وانتقل إلى عمل آخر براتب 400 دينار (حوالى 1300 دولار أمريكي) في هذه الحالة تسحب الرخصة".

ومن شروط استخراج رخصة القيادة الكويتية للوافدين، أن يكون راتب الوافد المسجل في إذن العمل لا يقل عن 600 دينار كويتي.

وأشار المصدر إلى أن رخص السوق التي يتم تجديدها يتم التأكد من انطباق الشروط عليها ومتى ما انتفت الشروط لا تجدد وتعد الرخصة مثلها مثل العدم ولا يجوز لصاحبها القيادة.

وحول رخص السوق القديمة التي بحوزة المواطنين، قال المصدر إن الهدف من التعليمات هو سحب الرخص من وافدين تحصلوا عليها لافتقاد أحد شروط القرار، ويمكن للمواطن الاستمرار بالرخصة التي بحوزته لحين إشعار آخر.

يذكر أن مسؤولين في المرور سبق وذكروا أن رخص السوق الصادرة قبل العام 2013 لا تسحب لكون القانون المنظم صدر بعد هذا التاريخ، وفقا للصحيفة.