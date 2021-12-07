«قوة الإيحاء» علاج ثوري للسعال المزمن

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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أصبح متوفراً، أخيراً، علاج السعال من دون سبب صحي معروف، وذلك في فيديو نشره أب أمريكي عن ابنته التي شُفيت منه، على يد طبيب استخدم في علاجها «قوة الإيحاء»، وهو علاج تم وصفه للمرة الأولى في عام 1966.

وأشار والد الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً إنه شعر بالارتياح الشديد بعد مشاهدة ابنته، بيثاني، تُشفى خلال جلسة استغرقت 30 دقيقة على «سكايب» مع إخصائي المناعة وأمراض الرئة للأطفال في جامعة مستشفى آيوا، مايلز واينبرغر. وقرر نشر جلسة الفيديو عبر الانترنت، لتوفير معلومات عن هذا العلاج للسعال المزمن غير المبرر. ووفق دراسة منشورة عام 2020، تبين أن 10% من 9 آلاف بالغ فوق سن الـ 45، يعانون من سعال مزمن، والعديد منهم دون أي سبب معروف.

ويعد العلاج بـ «قوة الإيحاء» سهل للغاية، ويمكن لأي شخص، بالغ أو طفل، «العلاج ذاتياً» خلال مشاهدة الفيديو، وتناول كوب ماء مع التركيز على التنفس.