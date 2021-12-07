عربات كهربائية لإنقاذ الدببة القطبية في كندا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أعلنت الشركات السياحية في «عاصمة الدببة القطبية»، في مدينة تشرشل الكندية بمقاطعة مانيتوبا الشمالية، استقدام أول عربة كهربائية، لمواجهة أزمة المناخ، التي يؤكد الخبراء أنها ستؤثر على الدببة القطبية، لا سيما مع خلو المنطقة من الجليد البحري لأول مرة هذا العام منذ سنوات.

وأفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن الشركة السياحية في المنطقة «فرونتيرز نورث ادفنشتشورز» تخطط لتحويل ما تبقى من أسطولها إلى مركبات كهربائية، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار يزيد من 3600 طن على مدار الـ 25 عاماً المقبلة، مشيرة إلى أن تلك العربات قادرة على القيام بثلاثة أيام من الجولات.

لكن التحديات تبقى جسيمة أمام الدببة القطبية، في ظل خلو المنطقة من الجليد البحري، فحتى أواخر نوفمبر، كانت أمواج المياه المظلمة لخليج هدسون ترتطم بالشاطئ، في علامة تحذير لـ 800 من الدببة القطبية في المنطقة التي تنتظر بدء البحث عن الجليد البحري لأجل الغذاء.

وفي ظل هذا السيناريو، يتوقع أستاذ علم الاحياء في جامعة ألبرتا، أندرو ديروشر، انخفاض أعداد الدببة القطبية، وأن تحل المجاعة بعد 180 يوماً.