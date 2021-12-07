«بانكسي» يرغب في تحويل سجن بريطاني قديم إلى مركز فني

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن فنان الشارع البريطاني بانكسي عن رغبته في تحويل أحد السجون الفارغة بغرب لندن لمركز فني، بعد تقديم الفنان، مجهول الهوية الحقيقية، زيادة سخية بملايين الجنيهات الاسترلينية على المبلغ الذي طرحه مجلس المدينة.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قام بانكسي في مارس الماضي برسم لوحة جدارية «غرافيتي» على حائط سجن ريدينغ الذي لم يعد يضم أي سجين منذ 2013، وعُرف كمكان سُجن فيه الكاتب أوسكار وايلد (16 أكتوبر 1854 - 30 نوفمبر 1900)، وهو مؤلف مسرحي وروائي وشاعر إنجليزي إيرلندي، أمضى فيه فترة عقوبته بعد الحكم عليه بالحبس سنتين مع الأشغال الشاقة.

ومع عائدات بيع الاستنسل الذي استخدمه لرسم اللوحة الجدارية على جدار المبنى (تقدر بنحو 10 - 15 مليون جنيه استرليني)، يريد بانكسي تحويل السجن البريطاني لمركز للفنون، عبر تقديم مبلغ سخي سيدفعه على عرض مجلس المدينة المقدر بأكثر من 2 مليون جنيه إسترليني ليصل إلى أكثر من 12 مليون جنيه استرليني.