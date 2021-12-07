تعثر على خاتم أضاعته قبل 50 عاما

المصدر: وكالات

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عثرت سيدة أسكتلندية على خاتم زواجها الذي فقدته قبل 50 عاما، وذلك بفضل جهاز للكشف عن المعادن.

واستعانت ماك سوين بدونالد ماكفي الباحث الهاوي عن الكنوز، للعثور على خاتمها الذي أضاعته قبل 50 عاما، بينما كانت تجمع البطاطا في إحدى المزارع.

وأمضى ماكفي ثلاثة أيام في البحث عن الخاتم في ذات المنطقة التي ذكرت ماك سوين أنها أضاعته فيه، حسبما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

وبعد عثورها على الخاتم، علقت ماك سوين قائلة: "صدمت لما عثر على خاتمي الذي لا يزال بحالة جيدة. اعتقدت أني لن أجده أبدا".

وأضافت: "سألبسه دائما إلى جانب الخاتم الذي أهداه لي زوجي الراحل جون عندما أضعته".