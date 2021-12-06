لحظة غرق حافلة بمن فيها ومقتل 31 راكباً (فيديو)

المصدر: وكالات

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تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة غرق حافلة ركاب على متنها 31 شخصا في أحد الأنهار وسط كينيا.

وانزلقت الحافلة إلى المياه الموحلة بينما كانت تمر بمحاذاة النهر، فيما يبدو أن شخصا كسر زجاج إحدى نوافذ الحافلة محاولا النجاة قبل غرق الحافلة بلحظات.

وقالت حاكمة كيتوي تشاريتي نغيلو تعليقا على الحادث: "بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23"، حسبما نقلت "فرانس برس"، فيما أشارت حصيلة جديدة، الاثنين، إلى مقتل 31 شخصا.

ونقلت الشرطة عن جوزيف ياكان، مساعد رئيس الشرطة في بلدة موينغي سنترال حيث وقع الحادث، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن الحافلة، موضحا أنه كان على متن الحافلة 31 شخصا على الأقل.

وقال شهود عيان إن السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة، لكن التيار جرف الحافلة.