رسالة مؤثرة من والدة سفاح الإسماعيلية أمام الجنايات

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استجابت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، اليوم الاثنين، لمطالب المحامي أشرف ثابت، دفاع عبد الرحمن الشهير بدبور، سفاح الاسماعيلية المتهم في واقعة الساطور، بسماع شهادة والدته وشقيقته، خلال فاعليات الجلسة الثانية.

وفور دخول والدة “دبور” قاعة المحكمة، بكت واحتضنت نجلها، داعية له بالرحمة وفك كربه، وردت على جميع أسئلة رئيس هيئة المحكمة، وفي نهاية شهادتها، سألها رئيس هيئة المحكمة، هل لديها أقوال أخرى، قالت:" خافوا بس ربنا فيه، ده مصلي وأحسن أولادي".

وكانت هيئة المحكمة، قد قررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة يوم 9 ديسمبر واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية الى دفاع المتهم وأقوال والدة المتهم وشقيقته داخل القاعة، واللتين انهارتا بالبكاء واستقبلتاه بالأحضان.

وطالب الدفاع أشرف ثابت الحاضر عن المتهم دبور صاحب واقعة الساطور بالإسماعيلية ببراءة المتهم مؤكدا أن الشابو هو المتهم الرئيسي.