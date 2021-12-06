فاجأتهم بقوتها.. عجوز روسية تتسلق الجدران وتهدد بتفجير المنزل والجيران

المصدر: البيان

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لم يتصور أحد من الجيران أن المرأة المسنة التي تقطن معهم في إحدى الشقق تمتلك هذه القوة البدنية التي جعلتها تتسلق الجدران وتهدد بتفجير المنزل والجيران ما أدى لطلب الشرطة وإخلاء البناية.

وفي التفاصيل فقد فاجأت متقاعدة روسية عمرها 66 عاماً من سكان مدينة «سوخوي لوغ» في منطقة الأورال جيرانها بقوتها البدنية الهائلة. وحاولت الهروب من رجال الشرطة وتسلقت شرفة جيرانها وانتقلت من الطابق الرابع في العمارة المتعددة الشقق إلى طابقها الخامس. وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وهددت المتقاعدة بتفجير المنزل عن طريق فتح الغاز في شقتها، واضطر رجال الشرطة والطوارئ إلى إجلاء 48 شخصاً من العمارة وقطع الغاز في كل الشقق.

وحاولت الهروب من الشرطة التي ألقت نهاية المطاف القبض عليها.

ومن غير المعروف إلى حد الآن ما دفع بالمتقاعدة العنكبوتية إلى تعريض جيرانها لخطر الانفجار.