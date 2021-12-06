الكويت.. حبس موظف إطفاء متهم باختلاس مليوني دينار

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة «القبس» الكويتية أن النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس موظف في إدارة الرواتب بالإدارة العامة للإطفاء لمدة 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي، بعد استغلال عمله في إدارة الرواتب ورفع راتبه إلى 42 ألف دينار شهرياً واتهامه بغسل أموال بمليوني دينار.

وذكرت الصحيفة أنه تم اكتشاف خيوط القضية بعد وصول معلومات سرية عن مسؤول بإدارة الرواتب في «الإطفاء»، وتؤكد أن تصرفاته المالية مريبة وعليه شبهات، وأن زميله الأقدم منه في العمل اكتشف بالصدفة شهادة راتب له تتعدى الـ 4 آلاف دينار، رغم أن راتبه الحقيقي لم يتخطَّ 2000 دينار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله ، أن رجال المباحث كثَّفوا تحرياتهم ووضعوا خطة لكشف المتهم وضبطه، فتبيَّن لهم أن هذا المسؤول اختلس مليونَي دينار على مدى عامين، حيث احترف آلية رفع راتبه، حتى وصل إلى 42 ألف دينار شهرياً، وهو أعلى راتب يحصل عليه موظف عام في الدولة، وأنه «غسل الأموال» التي تحصَّل عليها في تجارة المسابيح والأحجار الكريمة، واشترى محلاً بالمباركية.