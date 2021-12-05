ركاب يدفعون طائرة على مدرج المطار للحاق برحلتهم (فيديو)

المصدر: البيان

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تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمجموعة من الأشخاص، يقومون بدفع طائرة في منتصف مدرج هبوط الطائرات بمطار في نيبال.

ظهر المقطع المصور أكثر من عشرة أشخاص يدفعون الطائرة بكل قوتهم من أجل إزاحتها عن مدرج هبوط الطائرات.

والتقط الفيديو يوم الأربعاء 1 ديسمبر بمطار "كولتي" المحلي في باجورا، وهي منطقة في مقاطعة سودورباشيم في غرب نيبال، على بعد أكثر من 7000 كيلومتر من العاصمة كاتماندو.

وبدأ الأمر عندما كان الركاب ينتظرون اللحاق برحلة في المطار، حيث كان من المقرر أن تهبط طائرتهم في المطار لكنها لم تتمكن من ذلك لأن طائرة أخرى تابعة لشركة "تارا إير"، كانت عالقة في منتصف المدرج.

وبحسب وكالة سبوتنيك فقد أكد أحد الأشخاص الذين كانوا يدفعون الطائرة عن المدرج، أنها كانت متوقفة في وسط المدرج بسبب ثقب في أحد إطاراتها ، حسب ما ذكر موقع نيبال نيوز.

لذلك شرع الركاب من أجل اللحاق برحلتهم، في دفع الطائرة الصغيرة عن المدرج حتى تتمكن الطائرة الأخرى من الهبوط.

وهبطت الطائرة المتواجدة في سماء المطار بعدما أزاح الركاب الطائرة ذات الألوان البيضاء والخضراء عن المدرج تماما واستطاع الركاب اللحاق برحلتهم.