فيديو.. السيسي يتحدث عن محمد صلاح ويكشف مثله الأعلى

المصدر: وكالات

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تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، كاشفا عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى.

وتعهد السيسي، خلال جلسة نقاشية أدارها الفنان أشرف عبد الباقي، ضمن احتفالية "قادرون باختلاف"، بتلبية رغبة أحد الشباب من ذوي الهمم، في الالتقاء بمحمد صلاح، مشيدا بلاعب ليفربول الإنجليزي.

ووصف السيسي، محمد صلاح، بـ"البطل الذي يقف دائما بجانب مصر"، قائلا للشاب الذي طلب لقاء محمد صلاح، "نجيبه لك".

من جانب آخر، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 3 أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى عندما سألته الطفلة ملك محمد (9 أعوام) بطلة مصر في السباحة بنادي الشمس، عن مثله الأعلى.

وأكد الرئيس المصري أن مثله الأعلى هم "أفراد أسرته الذين عاش معهم، كوالده الذي يعتبره نموذجا للحكمة والصبر، ووالدته، بالإضافة إلى عمه، الذي قال إنه كان شديد الكرم والرفق بالناس، ولم يرَ في حياته نموذجا كريما جدا مع الأطفال والضعاف مثله".