شكا من احتقان في الأنف .. فاكتشف الأطباء مفاجأة مذهلة

المصدر: وكالات

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عثر أطباء في نيويورك على ضرس نما في أنف مريض جاءهم بشكوى من احتقان الأنف المستمر.

وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 38 عاماً قلقًا من انسداد فتحة أنفه اليمنى باستمرار، ووجد طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي فحص المريض أنه قد نما سن إضافي في أنفه، بحسب ما ذكرت صحيفة " New England Journal of Medicine".

وكشف الفحص عن حاجز منحني متشكل من "كتلة بيضاء صلبة" في فتحة الأنف، وأكد التصوير المقطعي أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

وفقًا للأطباء، فإن ظهور السن في مكان غير نمطي هو مرض نادر للغاية يحدث في حوالي 0.1% من السكان.

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ملم وعرض 10 ملم. وخلص الأطباء إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر من العملية، اختفت أعراض احتقان الأنف لدى المريض".