يعود للحياة .. بعد قضاء 7 ساعات في ثلاجة الموتى

المصدر: وكالات

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عثر على رجل هندي حياً بعد قضاء أكثر من 7 ساعات داخل ثلاجة مشرحة المستشفى ما ترك الأطباء في حيرة كبيرة.

وأعلن الأطباء وفاة الرجل المدعو سريكيش كومار (40 عام)، في أحد مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي بعد أن صدمته دراجة نارية مسرعة، وبعد ذلك تم وضعه في الثلاجة في المشرحة ريثما يتم تشريح الجثة، بحسب ما ذكرت صحيفة "timesofindia" الهندية.

وأفاد المدير الطبي للمستشفى راجندرا كومار في تصريح لوكالة "فرانس برس"، بأن "طبيب الطوارئ فحصه، ولم يعثر على أي أثر للحياة وبالتالي أعلن وفاته".

وأضاف مدير المستشفى: "عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الاجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبين أنه لا يزال حيا".

تم نقل الرجل فورا إلى منشأة طبية في ميروت، فهو لم يستعد وعيه بعد لكن الأطباء ذكروا أنه ليس في حالة خطرة.

وذكرت الصحيفة أن أسرة كومار قررت تقديم شكوى ضد أطباء المستشفى.