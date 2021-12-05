عازف كمان ياباني في أداء مميز لموسيقى لعبة "سوبر ماريو بروس"

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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ببراعة، أدى عازف الكمان الياباني، تايبي أوكادا، بشكل مباشر الموسيقى التصويرية للعبة الفيديو "سوبر ماريو بروس" التصويرية التي طورتها شركة "نينتندو" على كمانه أثناء عرض اللعبة على شاشة تلفزيون بجانبه. وكان أوكادا قد قدم عرضاً مماثلاً لأول مرة في عام 2010.

وقد نقل موقع " يوتيوب" عن العازف قوله إنه يحاول عزف تلك الموسيقى مرة أخرى بعد 10 سنوات من خوضه تلك التجربة، ونشره فيديو سابق عنها في عام 2010.

وفي الفيديو الأخير لأوكادا، والمنشور على "يوتيوب"، يظهر العازف مرتدياً بدلة فضية بقرب شاشة يعُرض عليها لعبة "سوبر ماريو بروس"، وفي تتبع حثيث لحركة الشخصية الرئيسية في اللعبة، يعزف نغمات متتالية مظهراً مهاراته على التقاط الحركة والايقاع ونقل الإحساس بالنبرة والحدة والإلحاح، فيما يسيير ماريو محاولاً تجنب المخاطر واجتياز الأعداء والحفر من أجل إنقاذ الأميرة، بمساعدة مزودي القوة، من أمثال "سوبر مشروم" و"فاير فلاور" و"ستارمان".

وتعد تلك اللعبة بين أكثر الألعاب مبيعاً على الإطلاق حيث بيع منها أكثر من 50 مليون نسخة حول العالم. كما تعتبر موسيقاها للملحن الياباني، كوجي كوندو، عنصراً أساسياً في تصميمها، حيث أضحت تلك الموسيقى بين الأكثر شهرة في ألعاب الفيديو.