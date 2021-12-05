عروس مصرية تقفز من الطابق الثالث بعد 24 ساعة من زفافها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت عروس مصرية من غرفة نومها بالطابق الثالث بمنطقة البدرشين، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري الاستماع إلى أقوال زوجها وأفراد أسرتها.

كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة تلقت بلاغا من المستشفى بسقوط فتاة من الطابق الثالث ونقلها إلى المستشفى، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن عروساً عمرها 16 سنة شرعت في الانتحار بعد 24 ساعة من زواجها، وفقا للمصري اليوم.

كشفت التحريات أن أهل العروس حضروا إلى منزل الزوجية للاطمئنان عليها ومباركة زواجهما، وتركت العروس أسرتها مع زوجها الذي يبلغ من العمر 40 سنة بدعوى تجهيز العصير لهم، وفوجئت الأسرة بعد لحظات بصوت ارتطام جسم بالأرض.

وقالت التحريات إن العروس قفزت من الطابق الثالث لمحاولة الانتحار بعد إجبارها على الزواج من شخص أكبر منها بـ 24 سنة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.