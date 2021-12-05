لماذا بكى السيسي خلال احتفالية لذوي الهمم؟

المصدر: البيان

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بكى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم، اليوم الأحد.

جاء ذلك بعدما تمنى الشاب عبدالرحمن، من أصحاب الهمم، خلال الاحتفالية أن يكون أحد الإعلاميين المشهورين وأن يكون لديه برنامج خاص به وتكون أول مداخلة في البرنامج من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالرحمن: بتمنى أكون إعلامياً مشهوراً وأول مداخلة تكون منك يا ريس.

ورد السيسي: ممكن نعمل المداخلة دلوقتي يا عبدالرحمن.. عايز تقول إيه؟ وفق موقع مصراوي.

وأجاب عبدالرحمن: كان لي حلم تحقق بفضل حضرتك، وحلمت بالبرنامج علشان أناقش قضايا إخواتي أصحاب الهمم.

وعقب الرئيس السيسي: يا عبدالرحمن أنا شايف إن إحنا كسبنا إعلامياً رائعاً وفرصة نقدمه النهاردة لكل مصر والدنيا كلها.