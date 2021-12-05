تشييع العملاقة المصرية هدى شحاتة إلى مثواها الأخير اليوم

المصدر: البيان

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تشيع عزبة الشيخ حسانين التابعة لقرية الجمالية مركز الحسينية بمحافظة الشرقية بمصر، العملاقة هدى شحاتة عبد الجواد 29 عاماً الحاصلة على موسوعة جينز للأرقام القياسية جسدياً والملقبة هي وشقيقها إعلامياً "بـ العمالقة"، إلى مثواها الأخير بعد وفاتها ومعاناتها مع المرض.

وتقول روحية عبد العزيز عبد الرحمن 60 عاما والدة هدى انه عقب ولادة هدى كانت تنمو بشكل طبيعى وبعد مرور عدة سنوات بدأ جسدها يتضخم وطولها يزداد وترددت بها على الاطباء الذين أكدوا انها تعاني من خلل بالغدة النخامية مما أصابها بتضخم فى جسدها .. وأنها ترددت بها على المستشفيات لعلاجها دون جدوى وان ابنتها لم تكمل دراستها لتنمر زملائها بها وأشارت إلى أن شقيقها محمد يعانى من نفس الحالة المرضية وفق صحيفة أخبار اليوم.

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب قد استقبل العملاقين هدى وشقيقها محمد بديوان عام المحافظة وقام بتسليمهما وحدتين سكنيتين من الوحدات المخصصة للأسر الاولى بالرعاية بعد أن أثبتت الأبحاث الاجتماعية حاجتهما الملحة لسكن آدمي .

وكان كلف المحافظ وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للشقيقين العملاقين وقرر توفير تروسيكل لهما ليتمكنا من الانتقال به كما وافق المحافظ على إقامة "كشك" وتجهيزة للشقيقين هدى ومحمد ليكون مصدر رزق لهما كما طالب وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظيفة بالقطاع الخاص لشقيق هدى ..

وسوف يتم تشييع جثمان هدى شحاتة اليوم ا 5 ديسمبر بمقابر اسرتها الكائنة بمركز الحسينية .