موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع

المصدر: البيان

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مهنة التمريض مهنة إنسانية، لا يبخل صاحبها بمد يد العون لمن يحتاج ، وفي هذا الصدد حاولت ممرضة سعودية إنقاذ حياة أشخاص تعرضوا لحادث سيارة في أحد طرقات محافظة صبيا جنوب السعودية، في مشهد تسابق فيه الزمن لتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول الجهات المعنية لموقع الحادث.

ونقل موقع "العربية.نت" عن الممرضة "نوف عثاثي" تفاصيل موقفها، حيث قالت "لحظات الإنقاذ كانت حرجة وصعبة، وأنا في تسابق مع الزمن لمحاولة إنقاذ 4 مصابين في حادث مروع بالقرب من منزل أسرتي في قرية آل باحر في صبيا، حيث كنت في إجازة وأقضي يوماً عائلياً.. ولكن بعد سماع الحادثة لم أتردد في المساعدة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، لإنقاذ أرواحهم، فالحادث كان عبارة عن فاجعة حرمتني النوم والراحة لهول المنظر ووجود حالات خطيرة، وكثرة الحالات التي تعاني من ضربات في الرأس".

وتابعت :"على الفور توجهت للموقع لتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول الهلال الأحمر السعودي، وحين وصولي رأيتُ السيارة منقلبة على الأشخاص، وكانت هناك إصابتان خارج السيارة وحالتان داخلها، وكانت هناك محاولة لإخراجهما.. ومن هول الحادث حاولت أن أفتش عن المصابين الذين بحاجة لمساعدتي، دون أن أنشغل بلحظات الألم والمشاعر، فتجاوزت مشاعري وسارعت لإنقاذ مصاب بكسر في اليد اليسار، حيث كانت متهتكة، فحاولت تقديم الإسعافات لمصابين بعمل الإنعاش القلبي الرئوي لأحد المصابين، والتنفس الاصطناعي للآخر، ولكنه فارق الحياة بعد وصوله للمستشفى بسبب توقف النبض، فلم أتمكن من إنقاذ سوى مصاب واحد، والثلاثة الآخرين كانت حالتهم حرجة جداً وتوفوا في المستشفى على الرغم من محاولاتي إنعاشهم".

الممرضة "نوف" تعمل في القطاع الطبي منذ أكثر من 9 سنوات، منها 3 سنوات في مستشفى الملك فهد قسم الباطنية نساء، و7 سنوات في قسم الطوارئ في مستشفى صبيا العام، ختمت حديثها برسالة وجهتها للشباب لتلافي السرعة التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث المميتة، والتي شاهدتها خلال عملها سنوات في طوارئ مستشفى صبيا العام.