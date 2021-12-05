تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

المصدر: البيان

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أعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية في مصر ،تعطيل الدراسة الأحد في المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف، وفقا لصحيفة اليوم السابع أنه تقرر تعطيل الدراسة اليوم الأحد في المدارس بالمحافظة بسبب الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 45 : 55 وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .