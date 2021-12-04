الأردن.. التحقيق مع إمام مسجد ألقى خطبة الجمعة وهو مصاب بكورونا

المصدر: البيان

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وجه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن الدكتور محمد الخلايلة المعنيين في الوزارة إلى فتح تحقيق حول صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية من قيام إمام وخطيب بأحد المساجد التابعة لمديرية أوقاف أربد الأولى بإلقاء خطبة الجمعة وهو مصاب بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا إن الوزارة فتحت تحقيقا حول ما يتم تداوله وجددت التأكيد على ما جاء في تعاميم سابقة لمدراء مديريات الاوقاف بالمملكة وجميع كوادرها من أئمة وخطباء واداريين وواعظات ومؤذنين بالالتزام بكافة اجراءات البروتوكول عند الاصابة بكورونا بما في ذلك الحجر المنزلي تجنبا لتعريض الآخرين للعدوى.