هرم من 1496 غسالة يدخل موسوعة غينيس

المصدر: وكالات

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دخلت شركة بريطانية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن صنعت هرماً من الغسالات الكهربائية.

وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن شركة Currys PC World البريطانية جمعت 1496 غسالة معاد تدويرها في هرم طوله أكثر من 13 مترًا.

جاء ذلك في إطار حملة أطلقتها الشركة بهدف رفع مستوى الوعي حول أهمية إعادة التدوير الإلكترونية، وذلك بعد أن أجرت الشركة دراسة كشفت عن أن نحو 68% من البريطانيين قلقون بشأن مكان وكيفية التخلص من نفاياتهم الإلكترونية.

وسلطت الشركة، من خلال هرم الغسالات، الضوء على التزامها بشعار "حياة جديدة دون مكب نفايات"، حيث تهدف إلى منح العناصر الإلكترونية القديمة حياة جديدة من خلال إعادة التدوير أو الإصلاح أو إعادة التسكين.

يذكر أن هرم الغسالات الذي دخل موسوعة غينيس له قاعدة مربعة طول ضلعه أكثر من 9 أمتار، ويتكون من 256 غسالة، وسيتم إعادة تدوير جميع الغسالات المستخدمة في تكوين الهرم كجزء من الحملة.