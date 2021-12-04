فيديو .. مأساة الطفل الباكي تشعل مواقع التواصل في مصر

المصدر: البيان

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تفاعل رواد مواقع التواصل في مصر مع مأساة الطفل محمود بعد ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» بعد أن تخلت والدته عنه وتزوجت من آخر.

وكشف الطفل خلال البرنامج أن والدته انفصلت عن والده قبل وفاته بـ7 سنوات، وتابع: «أمي تركتني ولم تسأل عني فعشت مع عمي بعد وفاة والدي، وعندما اشتقت إلى حضنها ذهبت إليها وفوجئت برد فعلها برفض مقابلتي، وقالت لعمي (محمود بعتبره مات ولو كان تاعبكم ارموه في الشارع مفيش عندي مشكلة)».

وأكد الطفل أنه عاش عند أخواله فترة وتركهم عندما تم التعدي عليه بالضرب وقال: «عذبوني وكهربوني وفي النهاية اترميت في الشارع»، وخلال أحداث الحلقة حاول عمرو الليثي التواصل مع والدة الطفل إلا أنها رفضت استقباله.

بعد الحلقة هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والدة الطفل، وطلب الكثير منهم استضافته والتكفل به، وقالت الدكتورة زينة زقزوق، المدير الإعلامي لإحدى مؤسسات الإيواء، إن الطفل يوجد حاليا في مجمع رعاية الأطفال والكبار بمنطقة الصيادين التابعة للمؤسسة.

وأضافت أنه تم استضافة الطفل منذ 15 يوما وكانت حالته الصحية سيئة يعاني من الزائدة الدودية مع سوء حالته النفسية، وقالت إن الطفل خضع لجراحة عاجلة، وبدأت حالته النفسية تتحسن، مؤكدة أن الزيارات ممنوعة عنه في الوقت الحالي بسبب حالته النفسية التي مازالت متأثرة حتى الآن.