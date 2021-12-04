مفتي مصر: القانون يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني وإعطائها حق الانفصال..(فيديو)

المصدر: البيان

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قال الدكتور شوقي علام مفتى جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن القانون المصرى يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني.

وأضاف علام خلال لقاء تلفزيوني أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة.

وكشف الدكتور شوقى علام، أن الطلاق هو علاج لعدم استمرار إمكانية الحياة بين الطرفين، مع ضرورة بذل المساعى الكثيرة جدا لأجل ألا تنهى تلك العلاقة الزوجية وفي حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.

وأشار إلى أن الطلاق الذى ينطق به الزوج، لا ينبغي أن ينطق به إلا في حال وجود مبرر قوى للطلاق وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.