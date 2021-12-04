مفتي مصر: القانون يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني وإعطائها حق الانفصال..(فيديو)
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قال الدكتور شوقي علام مفتى جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن القانون المصرى يلزم بإخطار الزوجة بالزواج الثاني.
وأضاف علام خلال لقاء تلفزيوني أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة.
وكشف الدكتور شوقى علام، أن الطلاق هو علاج لعدم استمرار إمكانية الحياة بين الطرفين، مع ضرورة بذل المساعى الكثيرة جدا لأجل ألا تنهى تلك العلاقة الزوجية وفي حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.
#مفتي_مصر: #القانون يلزم بإخطار #الزوجة بـ #الزواج_الثاني وإعطائها حق الانفصال.. (فيديو)https://t.co/QDyCIEx77s#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7UY3QWbOCL— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 3, 2021
وأشار إلى أن الطلاق الذى ينطق به الزوج، لا ينبغي أن ينطق به إلا في حال وجود مبرر قوى للطلاق وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.