فيديو ساخر لبايدن..هذا الرجل أراه أكثر من زوجتي

المصدر: وكالات

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في فيديو ساخر كسر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جديته المعهودة ومازح كبير مستشاريه للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي في كلمة مباشرة.

وقال بايدن وهو يضحك: "أرى الدكتور أنتوني فاوتشي أكثر مما أرى زوجتي"، وأضاف: "أنا وفاوتشي نمازح بعضنا البعض، (فقلت له) مَن هو الرئيس؟"

وتابع: "لكن بصرف النظر عن المزاح، فأنا أعني ذلك بصدق".

وكان بايدن يتحدث بشأن خطته الشتوية لمكافحة مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، ويأتي ذلك وسط المخاوف المتزايدة من المحتور الجديد "أوميكرون".

وقال بايدن في الكلمة التي ألقاها في معهد الصحة الوطنية الأمريكية بولاية ميريلاند إن هناك قواعد جديدة بشأن السفر الدولي، لكنها أقل صرامة مما يعتقد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ستفرض اختبارات كورونا على المسافرين القادمين إلى البلاد ابتداء من الاثنين المقبل.