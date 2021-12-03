السعودية.. القبض على شخض أساء لعدد من الجهات في مقطع فيديو

المصدر: البيان

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ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن سعودي أساء لعدد من الجهات في مقطع فيديو بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على سعودي نشر ادعاءات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس فقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى وجود بلاغات اعتداء بالضرب والتهديد والقذف من قبل طليقته بحقه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.