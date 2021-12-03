بلاستيك صديق للبيئة من سمك السلمون

المصدر: (دبي-البيان)

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استخرج فريق من العلماء الصينيين الحمض النووي من سمك السلمون، وتم دمجه مع الزيت النباتي لتكوين مادة إسفنجية قابلة للطرق تعرف باسم هيدروجيل.

وبعد ذلك، تشكّل المادة في أشكال مختلفة باستخدام قوالب لصنع أشياء عادة ما تكون مصنوعة من البلاستيك.

وجاء في الدراسة المنشورة في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، أن «البلاستيك يلعب أدواراً مهمة في الحياة الحديثة، وتطوير إعادة تدوير البلاستيك حالياً يتطلب الكثير من التحديات. نقدم تقريراً عن بلاستيك حيوي مستدام مصنوع من الحمض النووي الطبيعي والمتماثرات الشاردة المشتقة من الكتلة الحيوية، والتي يطلق عليها اسم بلاستيك الحمض النووي»، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتبدأ العملية بخيوط قصيرة من الحمض النووي للسلمون، والتي تُخلط بعد ذلك مع مادة كيميائية موجودة في الزيت النباتي، حسبما أفادت «ذا تايمز».

وأوضحت الدراسة: «يوفر هذا العمل حلاً لتحويل الهيدروجيل الحيوي إلى بلاستيك حيوي، ويوضح إعادة التدوير ذات الحلقة المغلقة لدائن الحمض النووي، والتي ستعمل على تعزيز تطوير المواد المستدامة».