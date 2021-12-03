حل لغز آثار أقدام عمرها 3.7 ملايين سنة في تنزانيا

المصدر: (دبي-البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصلت دراسة، أخيراً، إلى أن آثار أقدام غامضة كان يُعتقد في البداية أنها من صنع دببة قديمة، تعود في الواقع إلى البشر الأوائل منذ 3.7 ملايين سنة.

واعتقد العلماء أن آثار الأقدام الأحفورية في تنزانيا، تركها دب يمشي على رجليه الخلفيتين، لكن دراسة نُشرت في مجلة ناتشر، أوضحت أن الآثار تركتها الأنواع البشرية، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت مؤلفة الدراسة إليسون ماكنوت، المساعدة بجامعة أوهايو: إن الآثار الغريبة للأقدام تبدو أكثر شبهاً بالإنسان.