فيديو .. فهد يهاجم تلميذاً داخل أحد الصفوف في الهند

المصدر: وكالات

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تعرض تلميذ في الصف العاشر للهجوم من قبل نمر أثناء دخوله الفصل الدراسي في معهد في الهند.

وبحسب الفيديو أدناه، يظهر الفهد كيف دخل إلى الصف، ومشى بين المقاعد متربصا للهجوم.

وفي فيديو آخر يظهر الفهد رابضا في زاوية الصف. وبحسب ما نشرته صحيفة محلية، قد تم إرسال التلميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج.