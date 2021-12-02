فيديو .. فهد يهاجم تلميذاً داخل أحد الصفوف في الهند
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تعرض تلميذ في الصف العاشر للهجوم من قبل نمر أثناء دخوله الفصل الدراسي في معهد في الهند.
وبحسب الفيديو أدناه، يظهر الفهد كيف دخل إلى الصف، ومشى بين المقاعد متربصا للهجوم.
فيديو .. #فهد يهاجم تلميذاً داخل أحد #الصفوف في #الهندhttps://t.co/wiwWBiZZt2#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JcKBKaRFV5— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 2, 2021
وفي فيديو آخر يظهر الفهد رابضا في زاوية الصف. وبحسب ما نشرته صحيفة محلية، قد تم إرسال التلميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج.