الثلوج تجبر زبائن على قضاء ليلتهم في متجر إيكيا في الدنمارك

المصدر: د ب ا

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ذكرت هيئة الإذاعة الدنماركية (دي آر) اليوم الخميس أن ستة زبائن و25 موظفا بإيكيا اضطروا لقضاء ليلتهم على أسرة وأرائك متجر الأثاث جراء هطول الثلوج الكثيف في الدنمارك مساء أمس الأربعاء.

أظهرت الصور الأشخاص العالقين وهم يجلسون مع بعضهم ويحتسون القهوة وملفوف القرفة بينما يشاهدون مباراة في كرة القدم بمنطقة شمال جوتلاند حول مدينة آلبورج.

وقالت زبونة تدعى ميشيل باريت إذاعة الدنمارك صباح اليوم الخميس "كان الجميع في غاية اللطف وكل ما في الأمر أننا ضحكنا على الموقف لأننا لن نمر به على الأرجح مجددا".

تأثرت أجزاء كبيرة من الدنمارك بما في ذلك العاصمة كوبنهاجن، بمشاكل مرورية ومشاكل في سير القطارات وانقطاع مؤقت في الكهرباء جراء العاصفة الثلجية.

وفي مطار آلبورج، اضطر نحو 300 شخص للانتظار بصبر طيلة الليل بسبب العاصفة الثلجية.

وفي مكان آخر بالبلاد، كان هناك مشاكل طوال المساء. وعلى جسر ستوربيلت، بين جزر فونين وزيلاند، تمزق غطاء تاربولين في شاحنة كانت محملة بطرود، جراء العاصفة، بحسب صور نشرتها قناة "تي في 2".

وقال متحدث باسم الشرطة للقناة "لقد تدلت المقطورة فوق المياه، أعتقد أن بعض هدايا عيد الميلاد سقطت في المياه".