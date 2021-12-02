خطأ طبي فادح.. طبيب يبتر الساق السليمة للمريض

المصدر: البيان

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فرضت محكمة نمساوية غرامة مالية قدرها 2700 يورو، على طبيب بتر الساق الخطأ لمريض مسن. وقالت محكمة مدينة لينز في بيان أصدرته بحق الجراح، إنه ارتكب خطأ جسيما بسبب الإهمال، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وتعد هذه القضية من القضايا الغريبة التي تشهدها المحاكم النمساوية والتي تتعلق بالأخطاء الطبية.

وأرجع الجراح الخطأ الذي ارتكبه مع المريض الذي يبلغ من العمر 82 عاما، إلى وضعه علامة البتر على الساق السليمة، وقد اكتشف الأمر بعد مرور يومين على الجراحة التي أجراها بمستشفى ببلدة فريشتات.

وتعليقا على الحكم، قال الجراح إن الخطأ وقع بسبب خلل في البيانات التي قدمت له بغرفة العمليات.