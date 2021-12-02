بـ 8 ملايين جنيه.. طرد بمطار القاهرة يسقط عصابة جلب مخدر "الآيس"

المصدر: البيان

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، بالتنسيق مع أجهزة أمنية أخرى، من ضبط طرد بريدي كان يحتوي على كمية كبيرة من مخدر "الآيس".

وتم ضبط الطرد القادم من إحدى الدول والذي تم إرساله إلى أحد الأشخاص المقيمين في القاهرة، وتبين أنه يحتوي على ملابس وأحذية وأكياس لمأكولات وعثر بداخلها على "كمية من مخدر الآيس "الشابو" بلغ وزنها 4٫200 كغ.

وأمكن استكمال التحريات تحديد عناصر التشكيل العصابي القائم على جلب وتهريب تلك المواد المخدرة، وتبين أنه مكون من 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، حيث يقوم التشكيل العصابي بجلب تلك الطرود من شخص مقيم في منطقة الدقي بالجيزة، وبمجرد وصول الطرود يتولى اثنان من عناصر التشكيل استلامها من محطة توزيع الطرود كمندوبي تسليم لتوصيلها، ولكنهما يقومان بتسليمها إلى المتهم الثالث نظير مبالغ مالية متفق عليها، وعقب ذلك يقوم أحد عناصر التشكيل العصابي بإخراج المواد المخدرة من الطرود وترويجها على عملائهم داخل البلاد.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 8٫4 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.