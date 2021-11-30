فيديو .. حوت عملاق يلتهم زورقاً على متنه شخصان

المصدر: وكالات

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التهم حوت عملاق على متنه صديقان هما أولي ماكسورلي وليز كوتريل، من كاليفورنيا، اللذان كانا يجدفان على متن أحد قوارب "الكاياك"، ويشاهدان الحيتان الحدباء.

واشتهرت الحيتان الحدباء بتفاعلها مع الإنسان بشكل عام، حيث تقترب في بعض الأحيان من القوارب أو السفن وتسمح للناس بلمسها وتتفاعل مع زوراها.

كما يُعرف عن هذا النوع من الحيتان أنها لا تهاجم البشر عادة، من حسن الحظ، فإن قائمة طعامها لا تشمل الإنسان، ولا يتضمن هرمها الغذائي "السلالة الآدمية" حسبما نشرته شبكة "سي إن إن".