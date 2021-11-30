عريس ينام في حفل زفافه أثناء جلوسه في «الكوشة»

المصدر: البيان

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فاجأ عريس عروسه والمعازيم ونام في حفل زفافه أثناء جلوسه في «الكوشة».

وفي العادة تشهد حفلات الزفاف، طقوس بهجة وحيوية من الجميع، ففي بعض الأحيان، لا يكاد العريس يجلس في الكوشة، بسبب الرقص واستقبال المعازيم والاحتفالات المتنوعة، لكن ما فعله عريس في نيجيريا كان مفاجأة للجميع، وأولهم عروسه حيث نام العريس على الكوشة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من حفل زفاف تقليدي في نيجيريا، تناقلتها بعض الصحف في جميع أنحاء العالم، وظهر فيها عريس وعروس، يجلسان في وضع غير طبيعي، قد يكون مضحكا للبعض، فالعريس كان نائما بعمق شديد بينما كانت العروس تحاول إيقاظه، بحسب موقع «naija news».

الصورة التي ظهر فيها العريس النائم وعروسه، وهي تحاول أن توقظه، انتشرت بشكل كبير جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من السخرية والضحك، بسبب غرابة الموقف، الذي نادرا ما يحدث في حفل زفاف في أي مكان في العالم.



وعلى الرغم، من أن السبب الحقيقي الذي دفع العريس إلى أن ينام أثناء حفل زفافه غير واضح بشكل أكيد، إلا أن كثيرا من المتابعين للقصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعتقدون أنه ربما غرق في نوم عميق بسبب الإرهاق الذي تعرض له طوال الفترة التي تسبق الحفل، التي تتطلب جهدا كبيرا وسهرا من أجل إنجاز الكثير من الأمور اللازمة لحفل الزفاف.

وكتب بعض الأشخاص تعليقات ساخرة على الواقعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، معظمها تشير إلى أن العريس لم يستطع أن ينام في الليلة السابقة للزفاف، من كثرة التفكير في الفواتير والمصروفات، وآخرين كتبوا أن الرجل تعب قبل أن تبدأ الرحلة.