بطاطس قادرة على مواجهة تغيرات المناخ

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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يحاول باحثون في جامعة مين الأمريكية إنتاج نوع من البطاطس يمكنه تحمل درجات الحرارة المرتفعة في ظل التوقعات بحدوث تغير في المناخ، إذ غالباً ما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وامتداد مواسم النمو لمشكلات في الجودة وإلى أمراض.

وأوضح أستاذ بيئة المحاصيل وإدارتها، غريغوري بورتر، لصحيفة «بانجور ديلي نيوز»، أن التنبؤات الخاصة بتغير المناخ تتمثل في هطول أمطار غزيرة، في وقت لا يمكن للبطاطس تحمّل الفيضانات أو ظروف المناخ الرطبة، فإذا ما أراد المزارعون الاستمرار في إنتاج البطاطس في ولاية مين، سيتعين عليهم أن يكونوا قادرين على إنتاج أصناف يمكنها مقاومة التغيير.

وأخيراً، ذكر موقع «تيك تايمز» المتخصص في الابتكارات التكنولوجية أن تلك الولاية نجحت في محصول البطاطس بفضل نجاح بطاطس «كاريبو روست» التي طوره باحثو جامعة مين، والذي يعمل بشكل جيد في ظل ظروف الأرض الجافة.