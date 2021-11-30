وثائق تاريخية عن امرأة نبطية ثرية و«مؤثرة»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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ذهل علماء الآثار بعد اكتشاف «معلومات مدهشة» عن حياة امرأة ثرية ومؤثرة عاشت ذات يوم في مدينة البتراء القديمة. وذلك بعد ان كان فريق من علماء الآثار، اكتشف في عام 1961، مجموعة وثائق مخبأة عنها، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجرى التعريف بمضمون هذه الوثائق من خلال فيلم وثائقي أوضح أن المرأة النبطية هذه كانت تدعى أبي عدن، عاشت في القرن الأول الميلادي..وامتلكت بستاناً من أشجار النخيل في «موزة». كما تُظهر أن أبي عدن كان بإمكانها القراءة والكتابة.