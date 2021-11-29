قاموس "ميريام وبستر" الأميركي يختار "فاكسين" كلمة العام

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختار قاموس "ميريام وبستر" الأمريكي الشهير على الإنترنت كلمة "فاكسين" ("لقاح" بالإنجليزية) كلمة عام 2021، كونها تحولت من مجرد علاج رئيسي لجائحة كوفيد-19 إلى "حجة سياسية ومصدر للانقسام".

وعلّل القاموس في بيان قراره بأن "قلّة من الكلمات هي التي تستطيع التعبير عن الكثير خلال فترة من الزمن".

وأضاف أن "كلمة لقاح عنت أكثر بكثير من الطب عام 2021. فهي رمزت في نظر كثر إلى إمكان العودة إلى حياة ما قبل الجائحة، لكنها كانت أيضاً محور المناقشات تتعلق بالخيارات الشخصية، والانتماء السياسي، والأنظمة المهنية، والسلامة في المدارس وعدم المساواة في الصحة وغير ذلك الكثير".

وأوضح القاموس أن "استخدام لقاح يثير استجابة مناعية بطريقة جديدة كلياً دفع (ميريام وبستر) لمراجعة تعريفه للكلمة وتوسيعه" في مايو الفائت.

وزادت عمليات البحث على الإنترنت عن كلمة "لقاح" بنسبة 601% بين عامي 2020 و2021 ، و1048 في المئة بين عامي 2019 و2021.