سوريا.. تفاصيل جريمة قتل شاب لأخيه ودفنه في المنزل

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كشف مركز شرطة الحسينية في ريف دمشق تفاصيل جريمة ارتكبت بحق شاب قبل 6 أشهر، وذلك بعد ادعاء ذويه بتغيبه عن منزله منذ مدة طويلة.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت وزارة الداخلية السورية إن أحد المواطنين قدم بلاغا إلى مركز شرطة الحسينية بريف دمشق يفيد بتغيب ابن شقيقه منذ حوالي 6 أشهر بعد خلاف ومشاجرة مع شقيقه، وأنه سمع من أحد الجيران أن الأخير كان يقوم بحفر حفرة في منزله مما أثار الشك لديه.

وتوجهت دورية من مركز الشرطة إلى منزل المذكور شقيق المتغيب، وبتحريه تبين أنه غادر إلى لبنان منذ حوالي 10 أيام، فيما تم العثور على حوض ورود ضمن المنزل أكد الجوار أنه لم يكن موجودا من قبل، فتم حفر الحوض وعثر على جثة الشاب المفقود.

ومن خلال التحري، تم الاشتباه بزوجة شقيق المتوفي وبالتحقيق معها اعترفت بإقدام زوجها على قتل أخيه بسبب خلافات شخصية بينهما، وأنه قام بدفنه ضمن المنزل بعد إعلام عمه، فتم إلقاء القبض على عمه وبالتحقيق معه اعترف بأنه يعلم بمقـتل المغدور وساعد القاتل بإعطائه أدوات للحفر وتستر عليه وطلب منه أن يدفنه ضمن المنزل.

وتم إذاعة البحث عن القاتل، وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم.