الدببة القطبية تغير عاداتها الغذائية

المصدر: أوسلو - أ ف ب

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التقطت عدسات الكاميرا مشهداً غير مسبوق لدب قطبي يلاحق حيوان رنة إلى المياه قبل أن يسحبه ويلتهمه، فمع الذوبان المتسارع للغطاء الجليدي يبدو أن الدببة القطبية تغيّر عاداتها الغذائية.

وقد رصد فريق بحثي من محطة علمية بولندية مجاورة ما حصل، والتقطت كاميراتهم لأول مرة دباً قطبياً يصطاد حيوان رنة. وتظهر في الفيديو أنثى دب قطبي شابة تطارد ذكراً من حيوانات الرنة في المياه الجليدية، ثم تمسكه وتغرقه قبل أن تسحبه إلى الشاطئ وتلتهمه.

وقالت عالمة الأحياء في جامعة غدانسك البولندية إيزابيلا كولاشفيتش: «كان الوضع برمته مذهلاً للغاية لدرجة أنه كان أشبه بمشاهدة فيلم وثائقي»، وأوضحت «يكاد يُخيّل لنا أننا نسمع صوت راوٍ في الخلفية يقول إنه يجب مشاهدة هذا الحدث، لأننا على الأرجح لن نرى مثيلاً له في ما بعد»، وكان المشهد استثنائياً لدرجة أنها شاركت في كتابة مقال في مجلة «بولار بايولوجي» العلمية مع باحثين اثنين آخرين.