السعودية.. القبض على رجل وامرأة سرقا مركبة بحيلة شيطانية

المصدر: البيان

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ألقت السلطات السعودية القبض على رجل وامرأة سرقا مركبة سعودي أمام عينيه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هويـة رجل وامرأة والقبض عليهما بعـد سرقتهما مركبة سعودي وهما سعودي ومقيمة مـن الجنسية الفلسطينية، وتم استعادة المركبة.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنهما سرقا المركبة بعـد إيهـام مالكها برغبتهما في تجربتها قبـل إتمام عملية الشراء، كما نفذا حادثة سرقة أجهزة وهواتف من أحد المحال التجارية بمدينة الرياض، وتم إيقافهما ، وفقا لصحيفة عكاظ.

واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.