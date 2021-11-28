امرأة تثير صدمة الجميع بشكلها قبل وبعد المكياج

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

في واقعة غريبة أذهلت الجميع انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطريقة غريبة تستخدمها إحدى المؤثرات لتغيير شكلها بالكامل، مما ترك المستخدمين في صدمة.

تستطيع «كلو فاونتن» مؤثرة شهيرة على تطبيق الفيديو TikTok، تغيير شكلها بالكامل لأكثر من مليون مرة، فتخفي ملامحها كليا، وتجعل نفسها تبدو أصغر سنا.

حقق مقطع الفيديو الخاص بها أكثر من مليون مرة على حسابها على TikTok، حيث كتبت فوقه "إنها قوة المكياج" وعلقت على الفيديو: "ما مدى جنونك؟".

في الفيديو، تبدأ كلوي بوجهها الخالي من المكياج، وتبدو أكبر سناً بكثير مما تبدو عليه في أي مقطع فيديو آخر.

وفجأة تكشف عن وجه جديد بالكامل بمكياج لامع وتبدو شخصًا مختلفًا تمامًا.

تقول كلوي إنها قادرة على تغيير وجهها بشكل جذري باستخدام الماكياج وشرائط البوتوكس لإخفاء أي جلد زائد.

وبرؤية صورتها قبل وبعد المكياج، لم يصدق رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون هي نفس الشخص في الصورتين.

وعلق العديد من المستخدمين مشككين في أن مقاطع الفيديو تقوم بها أم وابنتها.