السعودية.. القبض على شخص زوّر إقامات ورخص قيادة مركبات

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية السعودية بمنطقة جازان القبض على مقيم لتزويره وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص قيادة مركبات،وبيعها للعمالة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزوير، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لتزويره وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص سير، وبيعها للعمالة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

واضاف،تم ضبط الأدوات المستخدمة في ذلك وإيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.