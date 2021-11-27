السعودية.. السماح بالعمرة لمن تجاوز 50 عاماً للقادمين من الخارج

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألغت وزارة الحج والعمرة السعودية، الحد الأقصى لأعمار المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وهو ما يعني إتاحة إصدار التصاريح وحجز المواعيد لأداء مناسك العمرة لكبار السن القادمين من الخارج. وفقا لصحيفة عكاظ.

يأتي ذلك بعدما أكدت الوزارة في وقت سابق أن المسموح لهم بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي للقادمين من خارج السعودية، هم من تبلغ أعمارهم بين 18 عاما و50 عاما، إلا أنها ألغت تحديد الحد الأعلى للأعمار بـ50 عاما، ليتم اعتماد الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج بين 18 عاما وما فوق وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.

ووفقا لذلك، لن يتم السماح بأداء العمرة للقادمين من خارج السعودية ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، أما في ما يخص معتمري الداخل فيمكن لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأعلى إصدار تصاريح العمرة مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت أخيراً خدمة إصدار التصاريح للقادمين من خارج السعودية عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، وذلك تسهيلاً لضيوف الرحمن، إذ تتيح الخدمة للقادمين من خارج السعودية إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد التسجيل في منصة «قدوم» والوصول إلى السعودية.